Bolsas da Ásia fecham mistas, após PIB do Japão e de olho no teto da dívida dos EUA

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 17, após dados animadores de crescimento do Japão e em meio ao impasse no diálogo sobre o teto da dívida dos EUA.

O índice Nikkei subiu 0,84% em Tóquio, a 30.093,59 pontos, ultrapassando a marca dos 30 mil pontos pela primeira vez desde setembro de 2021, após pesquisa mostrar que o Produto Interno Bruto (PIB) do Japão se expandiu em ritmo anualizado de 1,6% no trimestre até março, superando as expectativas.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 2,09% em Hong Kong, a 19.560,57 pontos, pressionado por recentes indicadores chineses decepcionantes, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,58% em Seul, em seu terceiro pregão positivo, e o Taiex registrou ganho de 1,60% em Taiwan, a 15.925,29 pontos.

Na China continental, as bolsas ficaram mistas e tiveram variações apenas modestas: o Xangai Composto recuou 0,21%, a 3.284,23 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,33%, a 2.025.95 pontos.

Investidores na Ásia também acompanham as negociações sobre a elevação do teto da dívida dos EUA, que nesta terça-feira encerraram mais uma rodada sem acordo. Diante da indefinição, o presidente americano, Joe Biden, decidiu adiar viagem à Oceania.

A bolsa australiana, a principal da Oceania, ficou no vermelho nesta quarta-feira, influenciada por ações de bancos e de mineradoras. O S&P/ASX 200 caiu 0,49% em Sydney, a 7.199,20 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.