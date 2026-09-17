Bolsas da Ásia fecham mistas após perdas em NY com alta de juros do Fed

Por Sergio Caldas

São Paulo, 17/09/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, após Wall Street recuar ontem na esteira da primeira alta de juros do Federal Reserve (Fed) em três anos.

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O índice japonês Nikkei subiu 0,33% em Tóquio, para 64.136,25 pontos. Já o sul-coreano Kospi ficou praticamente estável em Seul, com baixa de 0,04%, a 6.715,41 pontos. O Hang Seng recuou 0,44% em Hong Kong, para 24.604,29 pontos, enquanto o Taiex avançou 0,96% em Taiwan, a 46.288,00 pontos.

Na China continental, o pregão foi negativo: o Xangai Composto caiu 0,41%, para 3.875,60 pontos, e o Shenzhen Composto recuou 0,21%, para 2.471,39 pontos.

Ontem, o Fed elevou os juros básicos dos EUA em 25 pontos-base, como previsto, mas surpreendeu ao anunciar uma decisão unânime. Além disso, o banco central americano sinalizou a possibilidade de mais uma alta ainda neste ano. Pressionadas pelo anúncio, as bolsas de Nova York caíram na quarta-feira.

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A expectativa é que o Banco do Japão (BoJ) também aumente juros amanhã.

A queda do petróleo pelo segundo dia consecutivo, por outro lado, deu alguma sustentação aos mercados asiáticos. No fim da madrugada, o Brent caía 1,3%, para cerca de US$ 104,5 o barril.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou o pregão em alta de 0,41%, com o índice S&P/ASX 200 a 8.732,40 pontos.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com