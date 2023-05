Bolsas da Ásia fecham mistas, após NY cair pelo 4º dia seguido com tensão bancária

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 5, após Wall Street acumular perdas pelo quarto dia seguido na quinta-feira, em meio a tensões no setor bancário dos EUA, e dados mostrarem que o setor de serviços chinês está se expandindo em ritmo mais contido.

O índice Hang Seng avançou 0,50% em Hong Kong, a 20.049,31 pontos, e o Taiex subiu 0,11% em Taiwan, a 15.626,07 pontos, enquanto na China, o Xangai Composto recuou 0,48%, a 3.334,50 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve baixa de 0,80%, a 2.037,86 pontos.

No Japão e na Coreia do Sul, não houve negócios nesta sexta em razão de feriados.

Na quinta, as bolsas de Nova York caíram pelo quarto pregão consecutivo, pressionadas por tensões no sistema bancário americano. O temor é que mais bancos regionais dos EUA entrem em colapso, diante das incertezas deflagradas pela quebra do Silicon Valley Bank (SVB), em março.

Já pesquisa da S&P Global/Caixin mostrou que o PMI de serviços da China recuou para 56,4 em abril, mas permaneceu acima da marca de 50 que indica crescimento, ainda que mais lento, ao contrário do PMI industrial chinês, que passou a apontar contração no mês passado.

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou o pregão em alta modesta, revertendo perda de mais cedo. O S&P/ASX 200 avançou 0,37%, em Sydney, a 7.220,00 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.