Por Sergio Caldas*

São Paulo, 23/11/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, enquanto reguladores e operadores de mercado da China, da Coreia do Sul e de Taiwan reforçaram medidas para conter a turbulência provocada pela onda global de vendas de ações ligadas à inteligência artificial (IA).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A queda de papéis de grandes empresas do setor pressionou parte dos mercados da região. Na Coreia do Sul, o índice Kospi recuou 3,31%, para 4.708,54 pontos, embora tenha reduzido parte das perdas ao longo do pregão. As ações da Samsung Electronics caíram 3,1%, e as da fabricante de chips de memória SK Hynix perderam 2,5%.

A Bolsa de Tóquio permaneceu fechada por causa de um feriado. Em Taiwan, o Taiex avançou 2,16%, enquanto as ações da TSMC, principal fabricante de chips da ilha, subiram 1,5%.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,15%, para 3.538,95 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 2,33%, para 1.969,82 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng recuou 0,12%, para 22.383,74 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Oceania, o S&P/ASX 200, principal índice da bolsa australiana, caiu 0,26%, para 8.570,60 pontos.

Na sexta-feira, a liquidação de ações ligadas à IA em Wall Street levou o S&P 500 e o Dow Jones a território de correção e deixou o Nasdaq no negativo no acumulado do ano. Nvidia, Micron Technology, Broadcom e Advanced Micro Devices estiveram entre os papéis mais afetados. Também recuaram ações de empresas ligadas à infraestrutura de IA, como a fabricante de produtos ópticos Corning e a fornecedora de energia Bloom Energy. A Anthropic, desenvolvedora da ferramenta Claude, caiu 8,5% após uma bem-sucedida abertura de capital na quinta-feira.

Coreia do Sul e Taiwan, que já haviam adotado medidas para conter a queda das ações de tecnologia no início do mês, agora reforçam as defesas dos mercados. Em Seul, autoridades preparam um fundo de estabilização, prometem intensificar a fiscalização das negociações - com foco em vendas a descoberto ilegais e manipulação de mercado - e flexibilizar, a partir de terça-feira e por três meses, os limites diários para recompra de ações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ministro das Finanças sul-coreano, Lee Hyoung-il, alertou nesta segunda-feira que a volatilidade do setor de semicondutores pode ampliar as oscilações da economia. Segundo ele, os riscos externos continuam elevados diante das incertezas regulatórias relacionadas à IA, das tensões geopolíticas e da alta dos juros.

Taiwan ativou seu fundo de estabilização em 6 de novembro. Criado em 2000, o fundo dispõe de cerca de US$ 15 bilhões. No sábado, a Comissão de Supervisão Financeira da ilha também endureceu as regras para vendas a descoberto, elevando de 130% para 150% a exigência mínima de margem, com o objetivo de desestimular posições especulativas.

O fundo afirmou que os fundamentos do mercado taiwanês continuam sólidos e que as vendas de investidores estrangeiros vêm diminuindo gradualmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na China, as três principais bolsas anunciaram no fim de semana que vão reduzir de 100% para 80% a exigência mínima de margem para operações de financiamento de ações, a partir de 30 de novembro.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires