Bolsas da Ásia fecham mistas, após ganhos modestos em NY e PBoC manter juros

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 15, após Wall Street assegurar ganhos apenas modestos na quarta-feira, num dia de bastante volatilidade, e o banco central chinês (PBoC, pela sigla em inglês) deixar uma importante taxa de juros inalterada nesta quinta.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,21% em Tóquio, a 27.875,91 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,44% em Hong Kong, a 18.930,38 pontos, e o Taiex registrou alta marginal de 0,08% em Taiwan, a 14.670,04 pontos.

Por outro lado, o sul-coreano Kospi caiu 0,40% em Seul, a 2.401,83 pontos.

Na quarta, as bolsas de Nova York encerraram os negócios com ganhos modestos, depois de oscilarem ao longo do pregão em meio a incertezas sobre o próximo aumento de juros nos EUA. Na quarta-feira (21), espera-se que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anuncie mais uma agressiva elevação de juros para combater a persistente inflação na maior economia do mundo.

Na China continental, os mercados tiveram perdas mais expressivas nesta quinta, após o PBoC manter sua taxa de juros para crédito de médio prazo inalterada em 2,75%.

O índice Xangai Composto recuou 1,16%, a 3.199,92 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda de 2,34%, a 2.051,79 pontos.

O gesto do BC chinês significa que suas principais taxas de juros para empréstimos - as chamadas LPRs - provavelmente também ficarão inalteradas na semana que vem.

No mês passado, o PBoC cortou as LPRs, num momento em que a economia da China se desacelerava em meio aos impactos de surtos de covid-19 e da mais grave onda de calor a atingir o país em décadas.

Oceania

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul nesta quinta. O S&P/ASX 200 avançou 0,21% em Sydney, a 6.842,90 pontos, sustentado pelo bom desempenho de ações dos setores de energia e financeiro.

*Com informações da Dow Jones Newswires