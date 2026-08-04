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ECONOMIA

Bolsas da Ásia fecham mistas após ganhos em NY e com incerteza no Oriente Médio

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 05:56:00 Editado em 04.08.2026, 06:08:58
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Sergio Caldas

São Paulo, 04/08/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, após Wall Street avançar pelo terceiro pregão seguido e em meio à incerteza sobre negociações para encerrar o conflito entre Estados Unidos e Irã.

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O índice sul-coreano Kospi subiu 1,62% em Seul, para 6.358,95 pontos, apagando parte da perda de mais de 5% do pregão anterior.

Em Tóquio, o Nikkei teve alta de 0,32%, para 63.957,53 pontos, também se recuperando parcialmente do pregão anterior, quando foi pressionado pela confirmação de que Japão e EUA atuaram em conjunto para sustentar o iene frente ao dólar.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 0,60% em Hong Kong, para 25.852,92 pontos, e o Taiex registrou baixa marginal de 0,06% em Taiwan, a 43.360,66 pontos.

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Ontem, as bolsas de Nova York estenderam o rali recente pelo terceiro pregão consecutivo, à medida que o petróleo recuou com força em meio a expectativas de esforços diplomáticos para encerrar a guerra no Oriente Médio.

Nesta madrugada, porém, o petróleo voltou a subir diante de sinais mistos sobre a possibilidade de diálogo entre EUA e Irã. Teerã negou na segunda-feira que houvesse conversas em andamento com os EUA, após o presidente Donald Trump dizer que cancelou um ataque ao país para abrir espaço a negociações.

Na China continental, a sessão de hoje foi positiva. O Xangai Composto registrou ganho de 0,33%, para 3.822,28 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,73%, para 2.486,10 pontos.

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Na Oceania, a bolsa australiana encerrou em alta, com avanço de 1,40% do índice S&P/ASX 200 em Sydney, para 9.145,80 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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