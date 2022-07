Bolsas da Ásia fecham mistas, após dados japoneses e aumento de juros do BCE

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 22, à medida que investidores digeriram dados de inflação e de atividade manufatureira do Japão e um dia após o Banco Central Europeu (BCE) surpreender com um aumento de juros maior do que o esperado.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,40% em Tóquio hoje, a 27.914,66 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,17% em Hong Kong, a 20.609,14 pontos, e o Taiex registrou ganho marginal em Taiwan, de 0,08%, a 14.949,36 pontos.

Já na China continental, os mercados tiveram perdas modestas: o Xangai Composto caiu 0,06%, a 3.269,97 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,38%, a 2.185,41 pontos. O dia também foi negativo em Seul, com queda de 0,66% do sul-coreano Kospi, a 2.393,14 pontos.

A taxa anual do núcleo da inflação ao consumidor do Japão ficou em 2,2% em junho, permanecendo acima da meta de 2% do Banco do Japão (BoJ) pelo terceiro mês seguido. Na quinta-feira, o BC japonês mais uma vez deixou sua política monetária ultra-acomodatícia inalterada, apesar do avanço dos preços. Já o PMI industrial do Japão caiu para 49,5 em julho, com a leitura abaixo de 50 mostrando que a manufatura do país voltou a se contrair.

O comportamento misto da Ásia vem também após o Banco Central Europeu (BCE) elevar na quinta seus juros básicos em 50 pontos-base, no primeiro aumento desde 2011, numa tentativa de combater a inflação recorde na zona do euro. Analistas previam uma alta mais moderada, de 25 pontos-base, embora não descartassem a hipótese de um ajuste de meio ponto porcentual.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável hoje. O S&P/ASX 200 teve ligeira baixa de 0,04% em Sydney, a 6791,50 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.