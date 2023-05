Bolsas da Ásia fecham mistas, após dados da balança comercial chinesa

Sergio Caldas (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, 9, enquanto investidores digeriam os últimos números da balança comercial da China, que mostraram desaceleração das exportações e uma inesperada queda nas importações.

continua após publicidade .

Nos mercados chineses, o índice Xangai Composto teve baixa de 1,10%, a 3.357,67 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,17%, a 2.023,06 pontos.

Segundo dados alfandegários, as exportações da China tiveram expansão anual de 8,5% em abril, superando as expectativas, mas também desacelerando fortemente em relação ao salto de 14,8% de março. Já as importações chinesas decepcionaram, ao caírem 7,9% em abril ante um ano antes, contrariando previsão de leve alta.

continua após publicidade .

Para analistas da Capital Economics, as exportações chinesas irão desacelerar mais "antes de atingirem o fundo do poço ainda este ano", diante da perspectiva de demanda externa fraca.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 2,12% em Hong Kong, a 19.867,58 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi registrou leve perda de 0,13% em Seul, a 2.510,06 pontos.

Por outro lado, o japonês Nikkei avançou 1,01% em Tóquio, a 29.242,82 pontos, favorecido por balanços corporativos encorajadores. O Taiex também ficou no azul, com modesta alta de 0,18% em Taiwan, a 15.727,70 pontos.

Na Oceania, a bolsa da Austrália foi pressionada por expectativas antes do anúncio do orçamento anual do país, e o S&P/ASX 200 caiu 0,17% em Sydney, a 7.264,10 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.