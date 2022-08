Bolsas da Ásia fecham mistas, após China cortar juros e ante dados decepcionantes

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 15, após a China anunciar um inesperado corte de juros em meio a dados econômicos decepcionantes de indústria e varejo. Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto ficou praticamente estável, com baixa marginal de 0,02%, a 3.276,09 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,47%, a 2.217,44 pontos.

Em julho, tanto a produção industrial quanto as vendas no varejo da China cresceram menos do que o esperado, ainda diante dos efeitos da política de "tolerância zero" contra a covid-19 implementada por Pequim. Já o setor imobiliário chinês continua fragilizado, com acentuadas quedas nas vendas e preços de moradias.

Diante dos novos sinais de desaceleração, o banco central chinês (PBoC) inesperadamente reduziu algumas de suas taxas de juros e fez uma injeção de liquidez extra nos mercados financeiros. Para a Capital Economics, é possível que o PBoC corte suas principais taxas de juros - conhecidas como LPRs - em breve, e novas medidas de relaxamento monetários são prováveis nos próximos meses.

Em Tóquio, o japonês Nikkei teve alta de 1,14% hoje, a 28.871,78 pontos, com ganhos liderados por ações de tecnologia. A valorização veio após dados mostraram que o PIB do Japão teve expansão trimestral de 0,5% entre abril e junho, depois de ficar estável entre janeiro e março.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 0,67% em Hong Kong, a 20.040,86 pontos, enquanto o Taiex subiu 0,84% em Taiwan, a 15.417,35 pontos. Na Coreia do Sul, não houve negócios hoje devido a um feriado nacional.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, com alta de 0,45% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.064,30 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.