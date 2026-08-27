Bolsas da Ásia fecham mistas após balanço da Nvidia e com Oriente Médio no radar

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 27/08/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, enquanto investidores digeriam o último balanço da Nvidia e monitoravam desdobramentos no Oriente Médio.

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A fabricante americana de chips, amplamente vista como um termômetro da onda de gastos com inteligência artificial, registrou vendas recordes no trimestre encerrado em julho e divulgou projeções acima do esperado.

As ações de empresas asiáticas de semicondutores, que funcionam como a espinha dorsal da expansão global da infraestrutura de IA, avançaram de forma quase generalizada. As sul-coreanas SK Hynix e Samsung Electronics subiram 2,5% e 1,7%, respectivamente. No Japão, a Kioxia Holdings teve alta de 5%. Na contramão, a taiwanesa TSMC recuou 0,20% em Taipé.

Ainda assim, a estrategista-chefe de investimentos da Saxo Markets, Charu Chanana, alertou que, embora os sólidos resultados na Nvidia reforcem a tese de investimento em infraestrutura de IA, "o aumento dos custos de componentes e a necessidade de comprovar os retornos da IA vão separar cada vez mais os vencedores do restante".

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Com o impulso de Samsung e SK Hynix, o índice Kospi subiu 1,53% em Seul, para 6.912,37 pontos, deixando em segundo plano a decisão do Banco da Coreia (BoK) de elevar sua taxa básica de juros pela segunda vez consecutiva, para 3%.

Em outras partes da Ásia, o Nikkei caiu 0,20% em Tóquio, para 66.131,98 pontos, e o Hang Seng recuou 0,34% em Hong Kong, para 25.565,74 pontos, enquanto o Taiex avançou 0,31% em Taiwan, para 45.975,22 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,13%, para 3.956,57 pontos, e o Shenzhen Composto ganhou 1,72%, para 2.561,21 pontos, ignorando dados que mostraram desaceleração no crescimento do lucro do setor industrial doméstico.

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Na esfera geopolítica, os preços do petróleo recuam pelo quarto dia consecutivo, diante da expectativa de reabertura do Estreito de Ormuz. Antes do conflito iniciado há quase seis meses, cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo transitava pela via estratégica. No fim da madrugada, o Brent caía 0,70%, a US$ 86,30 o barril.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou em baixa de 0,98%, com o S&P/ASX 200 recuando para 9.038,20 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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*Com informações da Dow Jones Newswires