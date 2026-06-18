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Bolsas da Ásia fecham mistas após acordo EUA-Irã e queda em NY com sinalização do Fed

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 18.06.2026, 05:45:00 Editado em 18.06.2026, 05:52:57
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 18/06/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira. Os índices do Japão e da Coreia do Sul atingiram novos recordes após Estados Unidos e Irã assinarem um acordo preliminar para encerrar a guerra no Oriente Médio. Ontem, porém, Wall Street sofreu perdas generalizadas depois de o Federal Reserve (Fed) sinalizar que pode elevar os juros antes do fim do ano.

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Liderando os ganhos na região, o Kospi avançou 2,25% em Seul, para 9.063,84 pontos, e o Nikkei subiu 1,65% em Tóquio, a 71.053,49 pontos - ambos em máximas históricas.

Em outras partes da Ásia, o Taiex registrou alta de 1,28% em Taiwan, a 46.465,20 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 1,59% em Hong Kong, a 23.924,81 pontos.

Na China continental, o Shanghai Composto recuou 0,43%, a 4.090,48 pontos, mas o Shenzhen Composto subiu 0,53%, a 2.853,37 pontos.

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Líderes dos EUA e do Irã assinaram um acordo para encerrar permanentemente as hostilidades e reabrir o Estreito de Ormuz - por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial -, iniciando um prazo de 60 dias de negociações para alcançar um entendimento final sobre o futuro do programa nuclear iraniano. Até lá, o texto prevê que Teerã dilua seu estoque de urânio altamente enriquecido.

Segundo detalhes divulgados por ambos os governos, o acordo também suspende sanções com apoio dos EUA, permitindo que o Irã volte a vender seu petróleo livremente, em uma concessão significativa de Washington.

No fim da madrugada, o petróleo Brent recuava 2%, para menos de US$ 78 por barril.

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O comportamento misto dos mercados asiáticos também veio após as bolsas de Nova York caírem ao menos 1% ontem, depois de o Fed deixar os juros inalterados, como esperado, mas indicar que pode elevá-los ainda neste ano.

Na Oceania, a bolsa da Austrália fechou em baixa hoje, com queda de 0,62% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.911,10 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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