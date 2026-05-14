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Bolsas da Ásia fecham mistas; ações chinesas recuam após cúpula Trump-Xi

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 14.05.2026, 05:58:00 Editado em 14.05.2026, 06:06:47
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 14/05/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com perdas nos mercados chineses, enquanto investidores acompanhavam de perto os desdobramentos da cúpula entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, em Pequim.

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O índice japonês Nikkei caiu 0,98% em Tóquio, a 62.654,05 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,75% em Seul, a um novo recorde de 7.981,41 pontos, com a ajuda de ações do setor financeiro e do varejo. Em Hong Kong, o Hang Seng ficou estável, em 26.389,04 pontos. Já o Taiex subiu 0,91% em Taiwan, a 41.751,75 pontos.

Na China continental, o pregão foi negativo: o Xangai Composto recuou 1,52%, a 4.177,92 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 2,11%, a 2.886,99 pontos.

Trump se reuniu com Xi no Grande Salão do Povo. Os dois conversaram sobre as relações entre EUA e China e sobre Taiwan, mas analistas não esperavam avanços significativos. Após o encontro, de quase duas horas, o presidente americano descreveu a conversa com Xi como "ótima".

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Um grupo de executivos dos EUA, incluindo o CEO da Tesla, Elon Musk, e o da Nvidia, Jensen Huang, acompanha Trump na viagem à China.

Com as atenções voltadas para Pequim, a questão do conflito entre EUA e Irã, que teoricamente seria abordada no encontro entre Trump e Xi, ficou temporariamente em segundo plano. O petróleo, que ontem caiu entre 1% e 2%, sobe moderadamente no fim da madrugada.

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou a sessão em leve alta de 0,12% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.640,70 pontos.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

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