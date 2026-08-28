Bolsas da Ásia fecham mistas à espera de sinais de juros no discurso de Warsh

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 28/08/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, enquanto investidores aguardam o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, em busca de sinais sobre a trajetória dos juros nos EUA.

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O índice japonês Nikkei subiu 0,41% em Tóquio, para 66.405,56 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,79% em Seul, para 6.788,88 pontos, pressionado pelas gigantes de semicondutores Samsung Electronics (-3,4%) e SK Hynix (-4,4%).

Em Hong Kong, o Hang Seng terminou com alta marginal de 0,08%, a 25.584,79 pontos. Já o Taiex avançou 0,77% em Taiwan, para 46.331,45 pontos.

Na China continental, o tom foi levemente negativo: o Xangai Composto caiu 0,11%, para 3.952,18 pontos, e o Shenzhen Composto perdeu 0,43%, para 2.550,17 pontos.

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Warsh fará hoje seu primeiro discurso no simpósio anual do Fed em Jackson Hole, no Estado americano de Wyoming. Warsh, que assumiu o comando do Fed em maio, tem evitado deliberadamente sinalizar os planos do banco central para assegurar a estabilidade de preços.

"Os mercados vão analisar de perto seus comentários em busca de sinais de que o Fed está disposto a elevar os juros" na reunião de setembro do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), afirmou a UOB Global Economics & Markets Research em nota. "Os mercados futuros atualmente precificam apenas 35% de probabilidade de alta", acrescentou a UOB.

Nesta semana, porém, dados do índice de preços PCE dos EUA acima do esperado reacenderam preocupações sobre um possível aperto monetário do Fed até o fim do ano.

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No âmbito geopolítico, os preços do petróleo voltaram a cair, depois de subirem na sessão anterior e interromperem a sequência de perdas da semana, enquanto persiste o impasse nas negociações entre os EUA e o Irã, seis meses após o início da guerra no Oriente Médio. No fim da madrugada, o Brent recuava 0,50%, a cerca de US$ 88 o barril.

Na Oceania, a bolsa australiana fechou em alta, com avanço de 0,60% do índice S&P/ASX 200 em Sydney, para 9.092,30 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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*Com informações da Dow Jones Newswires