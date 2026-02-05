Leia a última edição
Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em queda e Seul despenca puxado por ações de tecnologia

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 05.02.2026, 06:16:00 Editado em 05.02.2026, 06:28:26
Por Patricia Lara*

São Paulo, 05/02/2026 - As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em queda, com o índice sul-coreano Kospi registrando perdas acentuadas. Ativos de tecnologia foram pressionados sob influência da queda do índice Nasdaq em Wall Street na véspera. Em meio à aproximação das eleições gerais no domingo no Japão, a Bolsa de Tóquio cedeu.

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei fechou em baixa de 0,9%, aos 53.818,04 pontos, pressionado por ações de tecnologia. Os papéis do Softbank cederam 7% e os da NEC recuaram 6,9%. Na direção oposta, as ações da Ajinomoto subiram 1,4% e as da Nissin ganharam 1,5%. A Fast Retailing computou alta de 2,6%.

Uma pesquisa mostrou que 63% dos candidatos do Partido Liberal Democrático nas eleições para a Câmara Baixa apoiam um corte no imposto sobre o consumo, um aumento em relação aos 26% registrados na disputa para a Câmara Alta no verão passado, segundo o Asahi Shimbun

Em Seul, o Kospi caiu 3,9%, a 5.163,57 pontos. A Samsung e a SK Hynix caíram 5,8% e 6,4%, respectivamente.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng terminou perto da estabilidade, com variação de 0,1%, aos 26.885,24 pontos. As ações da Yum China, listadas em Hong Kong, subiram 11,4% e tocaram o maior nível em mais de dois anos após a divulgação de resultados do quarto trimestre melhores do que o esperado. A empresa, que opera as redes de fast-food KFC, Pizza Hut e Taco Bell na China, informou que sua receita no quarto trimestre aumentou 9,0% em comparação com o mesmo período do ano anterior, para US$ 2,8 bilhões.

Referenciais do mercado continental da China, o índice chinês Xangai Composto fechou em baixa de 0,6%, aos 4.075,92 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto perdeu 1,3%, a 2.650,65 pontos. A China Coal Energy subiu 1,7% e a Shaanxi Coal Industry caiu 2,9% após ganhos na sessão anterior.

O Taiex, de Taiwan, registrou desvalorização de 1,5%, aos 31.801,27 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana marcou perdas e o índice S&P/ASX recuou 0,43%, para 8.889,20 pontos.

Contato: patricia.andrioli@estadao.com

* Com informações da Dow Jones Newswires

