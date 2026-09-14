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Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em queda com tecnologia após alertas sobre IA e OpenAI

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Por Patricia Lara*

São Paulo, 14/09/2026 - As bolsas da Ásia encerraram em majoritariamente em queda nesta segunda-feira. As ações do SoftBank e de outras empresas do setor de tecnologia sofreram pressão de baixa, em meio a alertas de executivos americanos para desaceleração da rápida expansão da infraestrutura de Inteligência Artificial. Alta do petróleo e expectativa com decisão de política monetária do Federal Reserve e Banco do Japão se somaram aos fatores de cautela.

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No Japão, o Nikkei caiu 0,8% em Tóquio, a 63.492,99 pontos. As ações da SoftBank despencaram 11%, com o enfraquecimento das esperanças de abertura de capital da OpenAI em 2026. O grupo japonês é um dos principais investidores da OpenAI e sofreu a pressão vendedora em suas ações após o CEO da empresa, Sam Altman, anunciar que não pretende fazer a abertura de capital da companhia criadora do ChatGPT em 2026.

Altman e o empresário Elon Musk, dono da SpaceXAI, endossaram alertas do CEO da Anthropic, Dario Amodei, sobre os riscos associados ao avanço acelerado da IA.

Em relação à decisão do BoJ, o Deutsche Bank espera aumento de 25 pontos-base na taxa de juros e cita que o mercado de futuros precifica atualmente uma probabilidade de 98% para esse desfechoo. O argumento para lastrear essa expectativa leva em conta fatores externos, incluindo a pressão por maior estabilidade cambial, que provavelmente serão tão importantes quanto os fundamentos econômicos domésticos na definição da decisão, dizem os analistas.

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Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em baixa de 3,3%, aos 6.684,37 pontos, após terminar a semana passada com ganho de cerca de 3,3%. A SK Hynix caiu 6,4% e a Samsung Electronics perdeu 4%.

As ações da Hybe seguiram em rumo de alta, isoladas das pressões sobre ativos de tecnologia. Os ativos do conglomerado sul-coreano de entretenimento que gerencia o grupo de K-Pop BTS subiram 1,56% em Seul.

Na China continental, o Xangai Composto terminou perto da estabilidade, com variação de -0,07%, a 3.885,33 pontos, e o Shenzhen composto cedeu 0,1%, a 2.464,29 pontos.

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Em Taiwan, o Taiex marcou queda de 0,7%, para 45.862,52 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 0,5%, para 24.917,60 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou em alta de 0,10%, com o S&P/ASX 200 avançando a 8.749,90 pontos.

Contato: patricia.andrioli@estadao.com

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