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ECONOMIA

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, pressionadas por ações de tecnologia

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 05:39:00 Editado em 06.07.2026, 05:49:31
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 06/07/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, com os mercados do Japão e da Coreia do Sul pressionados por ações de tecnologia.

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O índice japonês Nikkei ficou praticamente estável em Tóquio, com perda marginal de 0,01%, a 69.737,69 pontos, mas o gigante de tecnologia SoftBank - com forte foco em inteligência artificial - tombou 3,08%, enquanto a Tokyo Electron, fabricante de equipamentos para semicondutores, recuou 1,20%.

Já o sul-coreano Kospi caiu 0,46% em Seul, a 8.051,33 pontos, em meio ao desempenho misto de papéis de semicondutores: a SK Hynix cedeu 3,38%, mas a maior concorrente, a Samsung Electronics, avançou 2,75%.

Em outras partes da Ásia, o Taiex caiu 0,48% em Taiwan, a 46.556,39 pontos, enquanto o Hang Seng subiu 1,14% em Hong Kong, a 23.616,32 pontos.

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Na China continental, o Shanghai Composto teve ligeira baixa de 0,06%, a 4.041,24 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,29%, a 2.756,56 pontos.

Nos últimos meses, as ações de tecnologia asiáticas vêm acompanhando o humor do setor em Nova York, que tem mostrado bastante volatilidade em meio a dúvidas sobre o retorno de investimentos pesados em infraestrutura de IA. Na quinta-feira (02), último pregão antes do feriado do Dia da Independência nos EUA, o índice Nasdaq caiu 0,80%.

Na Oceania, a bolsa da Austrália encerrou em baixa, com queda de 0,15% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.831,00 pontos.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

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