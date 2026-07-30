Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa; Kospi estende perdas com ações ligadas à IA

Sergio Caldas*

São Paulo, 30/07/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, com a da Coreia do Sul estendendo perdas de mais de 16% dos últimos dois dias, em uma onda de vendas liderada por ações ligadas à inteligência artificial.

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O índice sul-coreano Kospi oscilou antes de encerrar o pregão em Seul em queda de 1,23%, aos 5.593,56 pontos, após recuar 10,8% na terça-feira e quase 6% ontem. O Kospi acumula perda de mais de 38% em relação ao recorde histórico de fechamento, acima de 9.100 pontos, atingido em junho, embora ainda registre alta de quase 30% no ano.

A Samsung Electronics caiu 0,7%, mesmo após a gigante sul-coreana de tecnologia divulgar lucro operacional recorde no último trimestre, em geral em linha com as estimativas.

Já a fabricante de chips SK Hynix recuou 5,6%, depois de ter despencado mais de 9% na quarta-feira, quando também relatou lucro operacional trimestral recorde, quase seis vezes maior. O número, porém, ficou abaixo do esperado por analistas.

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Em Tóquio, o Nikkei subiu 0,71%, para 61.867,43 pontos, recuperando parte das perdas de 1,5% do pregão anterior. O SoftBank Group, investidor da OpenAI, caiu 2,5%. Em sentido oposto, a fabricante de equipamentos para semicondutores Tokyo Electron avançou 4,5%, e a produtora de chips de memória Kioxia Holdings ganhou 2,9%.

Em Taiwan, o Taiex, também beneficiado pelo boom de IA, fechou em queda de 0,26%, a 39.933,30 pontos. A principal fabricante de chips do índice, a TSMC, avançou 0,2%.

Ações ligadas à IA na Coreia do Sul, em Taiwan e no Japão vêm exibindo forte volatilidade, em meio a dúvidas sobre os investimentos bilionários das empresas de tecnologia em infraestrutura de IA e sobre a capacidade de esses gastos gerarem retornos sustentáveis, destacou Chi Lo, estrategista sênior para Ásia-Pacífico da BNP Paribas Asset Management, em comentário nesta quinta-feira.

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Segundo ele, a percepção recente de que a China pode se tornar uma concorrente relevante dos atuais líderes do mercado de IA reacendeu e intensificou essas preocupações.

Na China continental, o pregão foi negativo: o Xangai Composto caiu 0,62%, aos 3.804,69 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 2,46%, aos 2.372,80 pontos. Já o Hang Seng teve ganho modesto de 0,20% em Hong Kong, para 25.858,88 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu a tendência da Ásia, e o S&P/ASX 200 cedeu 0,78% em Sydney, aos 8.967,70 pontos.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Associated Press