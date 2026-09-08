Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa e Xangai tem leve alta após superávit comercial

Por Patricia Lara

São Paulo, 08/09/2026 - As bolsas da Ásia encerraram majoritariamente em baixa nesta terça-feira, com Tóquio em queda após alta de mais de 2% na véspera. O aumento nos preços do petróleo continuou em foco, enquanto a valorização do iene ante o dólar seguiu pressionando ativos de companhias exportadoras japonesas.

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No Japão, o Nikkei perdeu 1,7% em Tóquio, a 65.269,33 pontos. A Seiko Group cedeu 15% e a Citizen Watch recuou 12%. A Howa Machinery prolongou ganhos e subiu 15%, após salto de 26% na véspera. Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em queda de 0,58%, a 6.954,52 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,2%, a 3.940,55 pontos, e o Shenzhen composto recuou 0,1%, a 2.526,93 pontos. As exportações da China aceleraram alta em agosto, ante julho, impulsionadas pela expansão global da infraestrutura de inteligência artificial, embora o aumento nos embarques para o exterior possa acirrar tensões relacionadas a desequilíbrios comerciais com parceiros.

A China marcou superávit na balança comercial de US$ 119,1 bilhões em agosto, maior do que o saldo positivo de US$ 112,5 bilhões de julho, mas menor do que a projeção de superávit de US$ 127,1 bilhões dos analistas da FactSet. No acumulado do ano, o superávit do país superou US$ 800 bilhões.

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Em Taiwan, o Taiex recuou 0,5%, a 47.105,78 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng cedeu 0,4%, a 25.317,18 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou em baixa de 1%, com o S&P/ASX 200 recuando a 8.920,80 pontos.

O governo australiano está pressionando por regras mais rígidas para as gigantes da tecnologia, com planos de introduzir novas exigências que permitiriam aos usuários de redes sociais optar por não utilizar os algoritmos que moldam seus feeds.

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Contato: patricia.andrioli@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires