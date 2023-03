Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, de olho em juros dos EUA

Sergio Caldas (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, 2, após novos sinais de inflação nos EUA reforçarem expectativas de que os juros americanos ficarão em níveis elevados por mais tempo do que se imaginava.

continua após publicidade .

Liderando as perdas na Ásia, o índice Hang Seng caiu 0,92% em Hong Kong, a 20.429,46 pontos, enquanto o japonês Nikkei teve leve recuo de 0,06% em Tóquio, a 27.498,87 pontos. Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,05%, a 3.310,65 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve perda de 0,52%, a 2.152,64 pontos.

Na contramão, o sul-coreano Kospi avançou 0,62% em Seul, a 2.427,85 pontos, na volta de um feriado nacional. Já o Taiex ficou estável em Taiwan, em 15.598,72 pontos.

continua após publicidade .

Na quarta-feira, as bolsas de Nova York ficaram pressionadas e fecharam mistas após uma pesquisa do ISM mostrar que os preços pagos por fabricantes nos EUA subiram em fevereiro pela primeira vez em cinco meses. Isso levou operadores a ampliar apostas de que os juros básicos da maior economia do mundo atingirão patamar próximo de 6% até o fim do ano.

Oceania

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul nesta quinta, mas perto da estabilidade. O S&P/ASX 200 apresentou ligeiro ganho de 0,05% em Sydney, a 7.255,40 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press