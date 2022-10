Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, com tombo de ações de tecnologia

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira, 11, à medida que um tombo de ações de tecnologia pesou nos negócios. O índice Taiex sofreu queda de 4,35% em Taiwan, a 13.106,03 pontos, atingindo o menor nível desde novembro de 2020 ao retornar de um feriado, no primeiro pregão desde que os EUA impuseram novos limites à exportação de semicondutores e equipamentos destinados à produção de chips para a China. Apenas a ação da TSMC, maior fabricante de chips do mundo, despencou 8,33%.

O japonês Nikkei caiu 2,64% em Tóquio, a 26.401,25 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,83% em Seul, a 2.192,07 pontos. Igualmente pressionados por ações ligadas a chips e eletrônicos, ambos os mercados também voltaram de feriados celebrados ontem.

Já em Hong Kong, o Hang Seng teve baixa de 2,23%, a 16.832,36 pontos, seu menor patamar em 13 anos, à medida que papéis de incorporadoras sofreram fortes perdas em meio a preocupações sobre a crise de liquidez do setor imobiliário chinês.

Na China continental, por outro lado, os mercados se recuperaram parcialmente de perdas de segunda-feira, quando retomaram negócios após um feriado de uma semana. O Xangai Composto subiu 0,19%, a 2.979,79 pontos, depois de atingir mínima em cinco meses no pregão anterior, enquanto o Shenzhen Composto avançou 0,61%, a 1.882,00 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom predominantemente negativo da Ásia, e o S&P/ASX 200 caiu 0,34% em Sydney, a 6.645,00 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.