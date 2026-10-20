Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa com temores sobre IA e petróleo

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 20/10/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira, ignorando o rali das ações de tecnologia em Wall Street na véspera. O movimento refletiu preocupações com a sustentabilidade dos investimentos em infraestrutura de inteligência artificial (IA) e com os preços elevados do petróleo.

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Em Nova York, ações de semicondutores e ligadas à IA se recuperaram na segunda-feira, impulsionando o Nasdaq após as fortes perdas da semana passada. Na Ásia, porém, o setor não acompanhou o avanço. Na Coreia do Sul, SK Hynix e Samsung Electronics recuaram 4,2% e 3,0%, respectivamente. No Japão, a Kioxia Holdings caiu 3,4%, enquanto a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) terminou o pregão em baixa de 0,6%.

O índice Kospi liderou as perdas na região, ao cair 3,73% em Seul, para 5.552,74 pontos. Em Tóquio, o Nikkei recuou 1,30%, a 64.075,42 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng cedeu 1,32%, para 23.867,74 pontos, no retorno de um feriado. Em Taipé, o Taiex perdeu 1,13%, a 46.292,93 pontos.

Na contramão, os mercados da China continental terminaram com viés levemente positivo: o Xangai Composto subiu 0,12%, a 3.735,37 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 0,34%, a 2.236,38 pontos.

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Segundo Chris Weston, chefe de pesquisa da Pepperstone, investidores estão ficando mais seletivos, em vez de tratar todo o ecossistema como uma única aposta. "O mercado não precisa que todas as empresas de infraestrutura de IA deem certo para que a tese de investimento funcione", afirmou, em nota.

O financiamento da expansão da infraestrutura de IA para atender à demanda tem pressionado cada vez mais os mercados, na medida em que ocorre em paralelo a grandes déficits orçamentários e, sobretudo, a um ambiente de aperto monetário, avaliou a Eastspring Investments.

"O risco evidente é que analistas estejam subestimando o impacto de custos mais altos de financiamento sobre os gastos de capital em IA", disse a gestora, acrescentando que os resultados do terceiro trimestre das big techs americanas e das principais empresas de semicondutores da Ásia devem indicar se esse risco se concretiza ou se a preocupação é infundada.

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Enquanto isso, os preços do petróleo voltaram a ganhar força, com a persistência de temores de interrupções na oferta. No fim da madrugada, o Brent avançava um pouco mais de 1%.

Na Oceania, a bolsa australiana também fechou no vermelho: o S&P/ASX 200 caiu 0,33% em Sydney, a 8.816,90 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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*Com informações da Dow Jones Newswires