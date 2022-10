Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, com temores sobre China

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira, 25, pressionadas ainda pelo resultado do Congresso do Partido Comunista da China, durante o qual reformadores foram excluídos dos altos escalões da liderança da segunda maior economia do mundo.

Entre os mercados chineses, o índice Xangai Composto teve ligeira perda de 0,04%, a 2.976,28 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,46%, a 1.923,51 pontos.

Em Hong Kong, o Hang Seng também mostrou baixa apenas marginal, de 0,10%, a 15.165,59 pontos, após o tombo de mais de 6% que sofreu no pregão anterior. A ação do HSBC, que tem sede em Londres mas foca o mercado asiático, teve queda de 5,11% em Hong Kong, após o banco divulgar significativa redução no lucro do terceiro trimestre.

No fim de semana, o presidente chinês, Xi Jinping, concedeu a si mesmo um inédito terceiro mandato de cinco anos e instalou importantes aliados em postos-chave do Partido Comunista, na conclusão de uma reunião política realizada a cada cinco anos, deixando de lado autoridades vistas como reformadores pró-mercado.

Xi deseja um papel maior do Partido Comunista no desenvolvimento de negócios e tecnologia na China, alimentado temores de que o controle centralizado atrapalhe uma economia que já está em desaceleração. Também na esteira do congresso, a moeda chinesa - o yuan - caiu aos menores níveis em cerca de 15 anos.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 1,02% em Tóquio nesta terça-feira, a 27.250,28 pontos, mas o sul-coreano Kospi caiu 0,05% em Seul, a 2.235,07 pontos, e o Taiex registrou baixa de 1,48% em Taiwan, a 12.666,12 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, favorecida por ações do setor financeiro. O S&P/ASX 200 avançou 0,28% em Sydney, a 6.798,60 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press.