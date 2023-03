Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, com temor por juros nos EUA

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, 8, após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, sinalizar uma escalada mais agressiva dos juros básicos americanos.

Liderando as perdas na Ásia, o índice Hang Seng teve queda de 2,35% em Hong Kong, a 20.051,25 pontos, enquanto o chinês Xangai Composto mostrou perda marginal de 0,06%, a 3.283,25 pontos, o sul-coreano Kospi caiu 1,28% em Seul, a 2.431,91 pontos, e o Taiex recuou 0,25% em Taiwan, a 15.818,20 pontos.

Por sua vez, o japonês Nikkei avançou 0,48% em Tóquio, a 28.444,19 pontos, graças ao enfraquecimento do iene, que atingiu o menor nível em quase três meses frente ao dólar em meio à perspectiva de mais aperto monetário nos EUA. Nesta madrugada, o dólar chegou a ser negociado a 137,91 ienes, o maior valor desde 15 de dezembro, comparado a 137,17 ienes no fim da tarde de ontem em Nova York.

Outra exceção positiva hoje foi o Shenzhen Composto, índice chinês menos abrangente que subiu 0,29%, a 2.114,91 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, também pressionada pelos juros dos EUA. O S&P/ASX 200 caiu 0,77% em Sydney, a 7,307.80 pontos.

A prevalência do mau humor na Ásia e no Pacífico veio após Powell dizer nesta terça-feira, em depoimento no Senado americano, que o Fed poderá intensificar o ritmo de suas altas de juros se dados econômicos dos EUA justificarem postura mais agressiva. Com isso, expectativas de que o Fed elevará juros em 50 pontos-base neste mês passaram a ser majoritárias, o que ajudou a derrubar as bolsas de Nova York no pregão de terça. Nesta quarta, Powell será sabatinado na Câmara dos Representantes. Com informações da Dow Jones Newswires.