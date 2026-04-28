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Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa com incertezas entre EUA e Irã

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 05:57:00 Editado em 28.04.2026, 06:07:27
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 28/04/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira, em meio às incertezas sobre os esforços diplomáticos para encerrar a guerra entre Estados Unidos e Irã.

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O índice japonês Nikkei caiu 1,02% em Tóquio, a 59.917,46 pontos, após o Banco do Japão (BoJ) manter a taxa básica de juros em 0,75%, em decisão dividida (6 a 3), e revisar para pior suas projeções de inflação e crescimento, em razão do impacto da guerra nos preços de energia.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng recuou 0,95% em Hong Kong, a 25.679,78 pontos, e o Taiex cedeu 0,24% em Taiwan, a 39.521,73 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 0,19%, a 4.078,64 pontos, e o Shenzhen Composto registrou queda de 1,07%, a 2.727,23 pontos.

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Na contramão, o sul-coreano Kospi avançou 0,39% em Seul, a 6.641,02 pontos, novo recorde, com o bom desempenho de ações dos setores siderúrgico e automotivo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e sua equipe de segurança nacional discutiram ontem uma proposta do Irã para reabrir o Estreito de Ormuz - por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial -, mas não estão necessariamente "considerando" a oferta, segundo a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Para reabrir o estreito, Teerã exige que os EUA cancelem o atual bloqueio a portos iranianos e adiem conversas sobre o programa nuclear iraniano, segundo relatos da Axios e da Associated Press.

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O cenário indefinido impulsiona os preços do petróleo pelo segundo dia consecutivo. Há pouco, o Brent avançava cerca de 2,5%, para mais de US$ 104 por barril.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o viés negativo da Ásia, e o S&P/ASX 200 recuou 0,64% em Sydney, a 8.710,70 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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