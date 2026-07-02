Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa após nova queda das ações de chips em NY

Por Sergio Caldas

São Paulo, 02/07/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, com perdas robustas no Japão e, sobretudo, na Coreia do Sul, à medida que ações de semicondutores acompanharam a última liquidação do setor em Nova York.

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Liderando o movimento, o índice sul-coreano Kospi tombou 7,89% em Seul, a 7.648,09 pontos, pressionado pelas gigantes de chips Samsung Electronics (-9,06%) e SK Hynix (-14,57%).

Em Tóquio, o japonês Nikkei caiu 2,47%, a 68.733,15 pontos. A Tokyo Electron, fabricante de equipamentos para a produção de chips, recuou 7,44%.

Já o Taiex registrou baixa de 0,58% em Taiwan, a 46.744,16 pontos, com a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) caindo 1,6%.

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Na China continental, o dia também foi negativo: o Shanghai Composto recuou 2,03%, a 4.028,90 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 2,81%, a 2.771,62 pontos.

Na contramão, o Hang Seng avançou 0,76% em Hong Kong, a 23.055,03 pontos, ao retornar de um feriado. O destaque foi o Alibaba (+1,78%), após o grupo e uma processadora de pagamentos com sede nos EUA concordarem em pagar US$ 600 milhões para encerrar acusações do Departamento de Justiça americano relacionadas à venda e importação de medicamentos ilegais e outros itens restritos.

A aversão ao risco na Ásia predominou após as ações de semicondutores voltarem a cair em Nova York ontem, em meio a dúvidas persistentes sobre o retorno dos vultosos investimentos feitos em infraestrutura de inteligência artificial (IA).

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Na Oceania, a bolsa da Austrália encerrou praticamente estável, com alta marginal de 0,02% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.724,50 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com