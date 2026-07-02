Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa após nova queda das ações de chips em NY

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 02.07.2026, 06:13:00 Editado em 02.07.2026, 06:23:13
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Por Sergio Caldas

São Paulo, 02/07/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, com perdas robustas no Japão e, sobretudo, na Coreia do Sul, à medida que ações de semicondutores acompanharam a última liquidação do setor em Nova York.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Liderando o movimento, o índice sul-coreano Kospi tombou 7,89% em Seul, a 7.648,09 pontos, pressionado pelas gigantes de chips Samsung Electronics (-9,06%) e SK Hynix (-14,57%).

Em Tóquio, o japonês Nikkei caiu 2,47%, a 68.733,15 pontos. A Tokyo Electron, fabricante de equipamentos para a produção de chips, recuou 7,44%.

Já o Taiex registrou baixa de 0,58% em Taiwan, a 46.744,16 pontos, com a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) caindo 1,6%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na China continental, o dia também foi negativo: o Shanghai Composto recuou 2,03%, a 4.028,90 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 2,81%, a 2.771,62 pontos.

Na contramão, o Hang Seng avançou 0,76% em Hong Kong, a 23.055,03 pontos, ao retornar de um feriado. O destaque foi o Alibaba (+1,78%), após o grupo e uma processadora de pagamentos com sede nos EUA concordarem em pagar US$ 600 milhões para encerrar acusações do Departamento de Justiça americano relacionadas à venda e importação de medicamentos ilegais e outros itens restritos.

A aversão ao risco na Ásia predominou após as ações de semicondutores voltarem a cair em Nova York ontem, em meio a dúvidas persistentes sobre o retorno dos vultosos investimentos feitos em infraestrutura de inteligência artificial (IA).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Oceania, a bolsa da Austrália encerrou praticamente estável, com alta marginal de 0,02% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.724,50 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV