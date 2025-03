Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após fortes perdas em NY

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 24/02/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, após Wall Street sofrer fortes perdas no fim da semana passada em meio a dados dos EUA que reavivaram preocupações sobre a maior economia do mundo.

O índice Hang Seng caiu 0,58% em Hong Kong, a 23.341,61 pontos, pressionado por ações de tecnologia, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,35% em Seul, a 2.645,27 pontos, sob o peso de ações de semicondutores, e o Taiex registrou queda de 0,70% em Taiwan, a 23.565,31 pontos. No Japão, não houve negócios hoje devido a um feriado nacional.

Na China continental, os mercados encerraram o dia sem direção única e com leves variações. O Xangai Composto cedeu 0,18%, a 3.373,03 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,13%, a 2.091,46 pontos.

Na sexta-feira (21), as bolsas de Nova York amargaram perdas de até mais de 2% após dados dos EUA mostrarem recuo maior do que se previa na confiança do consumidor e sinais de inflação persistente. Há temores também de que a ofensiva tarifária do governo Trump possa prejudicar a economia americana.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o mau humor da Ásia e ficou no azul, interrompendo uma sequência de cinco pregões negativos. O S&P/ASX 200 avançou 0,14% em Sydney, a 8.308,20 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires