Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após dados chineses mistos

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, 18, após a divulgação de dados econômicos mistos da China, incluindo números do Produto Interno Bruto (PIB).

O índice japonês Nikkei caiu 1,08% em Tóquio hoje, a 26.799,71 pontos, enquanto o chinês Xangai Composto recuou 0,49%, a 3.195,52 pontos, e o sul-coreano Kospi teve modesta perda de 0,11%, a 2.693,21 pontos. Exceção, o Shenzhen Composto - que reúne empresas chinesas com menor valor de mercado - avançou 0,43%, a 2.022,52 pontos.

Em Hong Kong e na Austrália, onde fica o principal mercado acionário da Oceania, não houve negócios nesta segunda devido ao feriado de Páscoa.

No primeiro trimestre, o PIB chinês teve expansão anual de 4,8%, maior do que o previsto. Por outro lado, as vendas no varejo chinês decepcionaram em março, com uma queda de 3,5% ante um ano antes, mais intensa do que se esperava.

Os dados vêm num momento em que a China enfrenta sua pior onda de covid-19 em dois anos e dá sinais de desaceleração econômica.

Na semana passada, investidores ficaram decepcionados com o banco central chinês, o PBoC, que cortou compulsórios bancários, mas deixou algumas de suas principais taxas de juros inalteradas. A expectativa era de relaxamento mais agressivo da política monetária. Com informações da Dow Jones Newswires.