Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa à espera do CPI dos EUA

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 14/10/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, com investidores à espera dos dados de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que podem influenciar as expectativas para a trajetória dos juros básicos americanos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O CPI de setembro, a ser divulgado nas próximas horas, "será o principal teste para saber se a recente reprecificação em direção a uma pausa do Fed em outubro pode se sustentar", afirmou Michael Wan, do MUFG, em nota, em referência à reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed) deste mês. Em meados de setembro, o Fed elevou juros pela primeira vez em mais de três anos.

O índice japonês Nikkei encerrou o pregão em queda marginal de 0,05% em Tóquio, aos 67.744,29 pontos. Na Coreia do Sul, o Kospi recuou 0,44%, a 6.008,81 pontos, após o tombo de 5,5% de ontem. O Hang Seng caiu 0,13% em Hong Kong, a 24.314,17 pontos.

Na China continental, o viés também foi negativo: o Xangai Composto recuou 0,88%, a 3.767,23 pontos, e o Shenzhen Composto cedeu 1,81%, a 2.286,87 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na contramão, o Taiex subiu 0,59% em Taiwan, a 48.625,83 pontos.

No noticiário local, investidores digeriram os dados de inflação e de comércio exterior da China de setembro, divulgados hoje. Segundo Wan, números mais resilientes de comércio e o contínuo apoio do banco central chinês podem dar algum suporte ao sentimento na região, embora uma desaceleração mais acentuada das importações possa reacender preocupações com a demanda doméstica.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou no vermelho, com baixa de 0,64% do S&P/ASX 200, a 8.727,90 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV