Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa à espera do CPI dos EUA

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 14/10/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, com investidores à espera dos dados de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que podem influenciar as expectativas para a trajetória dos juros básicos americanos.

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O CPI de setembro, a ser divulgado nas próximas horas, "será o principal teste para saber se a recente reprecificação em direção a uma pausa do Fed em outubro pode se sustentar", afirmou Michael Wan, do MUFG, em nota, em referência à reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed) deste mês. Em meados de setembro, o Fed elevou juros pela primeira vez em mais de três anos.

O índice japonês Nikkei encerrou o pregão em queda marginal de 0,05% em Tóquio, aos 67.744,29 pontos. Na Coreia do Sul, o Kospi recuou 0,44%, a 6.008,81 pontos, após o tombo de 5,5% de ontem. O Hang Seng caiu 0,13% em Hong Kong, a 24.314,17 pontos.

Na China continental, o viés também foi negativo: o Xangai Composto recuou 0,88%, a 3.767,23 pontos, e o Shenzhen Composto cedeu 1,81%, a 2.286,87 pontos.

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Na contramão, o Taiex subiu 0,59% em Taiwan, a 48.625,83 pontos.

No noticiário local, investidores digeriram os dados de inflação e de comércio exterior da China de setembro, divulgados hoje. Segundo Wan, números mais resilientes de comércio e o contínuo apoio do banco central chinês podem dar algum suporte ao sentimento na região, embora uma desaceleração mais acentuada das importações possa reacender preocupações com a demanda doméstica.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou no vermelho, com baixa de 0,64% do S&P/ASX 200, a 8.727,90 pontos.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires