Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, à espera de anúncios de Fed, PBoC e BoJ

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, 18, demonstrando cautela em uma semana que trará anúncios de política monetária nos EUA, na China e no Japão.

O índice Hang Seng caiu 1,39% em Hong Kong, a 17.930,55 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,02% em Seul, a 2.574,72 pontos, e o Taiex registrou perda de 1,32% em Taiwan, a 16.698,24 pontos. Em Tóquio, não houve negócios hoje devido a um feriado nacional no Japão.

Na China continental, por outro lado, os mercados tiveram modesto desempenho positivo, apagando perdas da sessão anterior, quando foram divulgados indicadores mistos da segunda maior economia do mundo. O Xangai Composto subiu 0,26%, a 3.125,93 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,54%, a 1.921,48 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, devolvendo parte dos fortes ganhos acumulados recentemente. O S&P/ASX 200 caiu 0,67% em Sydney, a 7.230,40 pontos.

Investidores da região e de outras partes do mundo estão na expectativa para a decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que será conhecida na quarta-feira (20). As chances são de quase 100% de que o Fed mantenha seus juros básicos nos níveis atuais, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group.

Também nos próximos dias, o banco central chinês (PBoC) define seus juros principais, conhecidos como LPRs, e são esperados sinais de quando o Banco do Japão (BoJ) poderá começar a sair de sua política ultra-acomodatícia. Para a Capital Economics, o BC japonês só deverá anunciar alta de juros na primeira reunião de 2024, em janeiro.

*Com informações da Dow Jones Newswires