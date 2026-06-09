Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, puxadas por ações de chips

Por Sergio Caldas

São Paulo, 09/06/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, lideradas por ações de chips, à medida que o setor de tecnologia em Wall Street se recuperou parcialmente ontem do tombo sofrido no fim da semana passada.

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Liderando os ganhos, o índice sul-coreano Kospi avançou 8,18% em Seul, a 8.096,93 pontos, revertendo quase totalmente a perda do pregão anterior. No setor de semicondutores, a SK Hynix - que na segunda-feira anunciou uma parceria com a Nvidia - disparou 15,91%, enquanto a Samsung Electronics saltou 8,97%.

Em Tóquio, o japonês Nikkei subiu 2,17%, a 65.416,63 pontos, também impulsionado por papéis de tecnologia, como os da fabricante de equipamentos para produção de chips Tokyo Electron (+8,91%).

Em outras partes da Ásia, o Taiex avançou 2,76% em Taiwan, a 44.704,44 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 0,37% em Hong Kong, a 24.565,90 pontos.

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Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 1,28%, a 4.010,03 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto apresentou ganho ainda mais expressivo, de 2,44%, a 2.744,63 pontos, após dados mostrarem avanço maior do que o esperado das exportações chinesas em maio.

Ontem, o índice Nasdaq - composto principalmente por ações de tecnologia - subiu quase 0,90% em Nova York, recuperando parte do tombo de mais de 4% registrado na sexta-feira (05), com a retomada da demanda de papéis ligados a chips e à infraestrutura para inteligência artificial (IA).

A suspensão de ataques entre Israel e Irã, após intervenção do presidente dos EUA, Donald Trump, também contribuiu para o apetite por risco na Ásia hoje. No fim da madrugada, o petróleo Brent - referência internacional - recuava quase 2%.

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Na Oceania, a bolsa de Sydney ficou no vermelho ao retornar de um feriado na Austrália. O S&P/ASX 200 recuou 0,24%, a 8.604,20 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com