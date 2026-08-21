Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, mesmo após perdas em Wall Street

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Por Sergio Caldas

São Paulo, 21/08/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, em um pregão sem catalisadores relevantes, apesar das perdas em Wall Street na véspera.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,88%, para 6.912,95 pontos, apoiado pelas gigantes de semicondutores Samsung Electronics (+3,9%) e SK Hynix (+2,3%), que respondem por mais de 50% da capitalização do índice.

Já o japonês Nikkei recuou 0,30% em Tóquio, para 66.016,36 pontos, pressionado por ações de tecnologia e biotecnologia.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 1,21% em Hong Kong, para 26.009,46 pontos, e o Taiex ganhou 0,65% em Taiwan, para 45.224,29 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na China continental, os ganhos foram de marginais a modestos: o Xangai Composto subiu 0,04%, para 3.905,20 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 0,49%, para 2.539,50 pontos.

O apetite por risco predominou na região mesmo após as bolsas de Nova York caírem ontem, sob o peso da crise no Oriente Médio e com os rendimentos dos Treasuries voltando a subir. Um dia antes, os juros haviam recuado após o Tesouro dos EUA anunciar a ampliação das recompras de títulos de longo prazo.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou a sessão no vermelho, com baixa de 0,27% do S&P/ASX 200 em Sydney, para 9.058,90 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contato: sergio.caldas@estadao.com

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV