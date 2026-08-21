Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, mesmo após perdas em Wall Street

Por Sergio Caldas

São Paulo, 21/08/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, em um pregão sem catalisadores relevantes, apesar das perdas em Wall Street na véspera.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,88%, para 6.912,95 pontos, apoiado pelas gigantes de semicondutores Samsung Electronics (+3,9%) e SK Hynix (+2,3%), que respondem por mais de 50% da capitalização do índice.

Já o japonês Nikkei recuou 0,30% em Tóquio, para 66.016,36 pontos, pressionado por ações de tecnologia e biotecnologia.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 1,21% em Hong Kong, para 26.009,46 pontos, e o Taiex ganhou 0,65% em Taiwan, para 45.224,29 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na China continental, os ganhos foram de marginais a modestos: o Xangai Composto subiu 0,04%, para 3.905,20 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 0,49%, para 2.539,50 pontos.

O apetite por risco predominou na região mesmo após as bolsas de Nova York caírem ontem, sob o peso da crise no Oriente Médio e com os rendimentos dos Treasuries voltando a subir. Um dia antes, os juros haviam recuado após o Tesouro dos EUA anunciar a ampliação das recompras de títulos de longo prazo.

Na Oceania, a bolsa australiana terminou a sessão no vermelho, com baixa de 0,27% do S&P/ASX 200 em Sydney, para 9.058,90 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contato: sergio.caldas@estadao.com