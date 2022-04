Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, mas covid-19 pesa na China

Da Redação

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, 13, após dados fortes de exportação da China e aspectos positivos dos últimos números de inflação dos EUA, mas preocupações com o atual surto de covid-19 pesaram nos mercados chineses.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 1,93% em Tóquio hoje, sustentado pela fraqueza do iene ante o dólar, enquanto o Hang Seng avançou 0,26% em Hong Kong, a 21.374,37 pontos, o sul-coreano Kospi se valorizou 1,86% em Seul, a 2.716,49 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,83% em Taiwan, a 17.301,65 pontos.

O apetite por risco veio após números publicados durante a madrugada mostrarem que as exportações chinesas deram um salto anual de 14,7% em março, maior do que se previa. As importações da segunda maior economia do mundo, por outro lado, decepcionaram com uma inesperada queda no mês passado.

Investidores na Ásia também repercutiram os últimos dados de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA. Embora o CPI tenha subido mais do que o esperado na comparação mensal de março, o núcleo do índice, que é acompanhado mais de perto pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) para definir sua política monetária, avançou menos do que o previsto no mesmo intervalo.

Na China continental, voltaram a pesar hoje preocupações com a onda local de covid-19. O Xangai Composto recuou 0,82%, a 3.186,82 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda de 1,74%, a 2.012,18 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, impulsionada por ações de petrolíferas. O S&P/ASX 200 avançou 0,34% em Sydney, a 7.479,00 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.