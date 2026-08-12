Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, lideradas por Seul

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Sergio Caldas

São Paulo, 12/08/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, lideradas pela Coreia do Sul, novamente impulsionada por ações de semicondutores.

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O índice Kospi subiu 3,68% em Seul, a 6.579,04 pontos. As gigantes de chips Samsung Electronics e SK Hynix, que respondem por mais de 50% da capitalização do índice sul-coreano, saltaram 6,7% e 5,5%, respectivamente.

Em Tóquio, o Nikkei avançou 0,83%, para 67.524,06 pontos, no retorno de um feriado no Japão.

Em outras praças da Ásia, o Taiex registrou ganho de 0,88% em Taiwan, para 45.518,07 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 0,83% em Hong Kong, a 25.440,17 pontos.

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Na China continental, o Xangai Composto teve alta modesta de 0,32%, a 3.946,68 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,14%, para 2.606,99 pontos.

O apetite por risco predominou apesar do impasse nas negociações para a reabertura do Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo. No fim da madrugada, o Brent subia 0,50%, na quinta sessão consecutiva de alta.

A valorização do petróleo alimenta temores de que pressões inflacionárias elevem os custos de financiamento globais. A maior preocupação é que o Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA, aumente a taxa básica de juros na reunião de setembro. As apostas estão divididas entre manutenção e alta de 25 pontos-base.

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Na Oceania, a bolsa australiana fechou em baixa, com o S&P/ASX 200 recuando 0,45% em Sydney, para 9.209,40 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com