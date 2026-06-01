Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta; IA leva Japão e Coreia a novas máximas históricas

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 01/06/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, com Japão e Coreia do Sul renovando máximas históricas, à medida que o entusiasmo com o boom da inteligência artificial se sobrepôs às preocupações com a indefinição das negociações de paz entre Estados Unidos e Irã.

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O índice japonês Nikkei subiu 0,91% em Tóquio, para o patamar inédito de 66.934,33 pontos, depois de também ultrapassar, pela primeira vez, a marca de 67 mil pontos durante o pregão. O SoftBank Group, empresa de investimento com forte foco em IA, disparou 14% e tornou-se a companhia listada mais valiosa do Japão, à frente da Toyota. No fim de semana, o SoftBank revelou um plano de investimento bilionário em data centers na França.

Em Seul, o sul-coreano Kospi avançou 3,68%, a 8.788,38 pontos, também nível recorde. A gigante de semicondutores Samsung Electronics, maior empresa do índice, saltou 10,1%.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve alta de 0,86% em Hong Kong, a 25.398,18 pontos, e o Taiex subiu 1,35% em Taiwan, a 45.337,91 pontos.

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Na China continental, por outro lado, o dia foi de perdas: o Xangai Composto caiu 0,27%, a 4.057,74 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,78%, a 2.783,83 pontos, após dados oficiais e independentes mostrarem enfraquecimento da atividade manufatureira.

O conflito entre EUA e Irã segue no radar. Os dois países voltaram a trocar ataques, colocando em risco os esforços para um acordo de paz e impulsionando os preços do petróleo, que haviam encerrado a última semana em queda expressiva. O Brent, referência internacional, subia 3,5% no fim da madrugada.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável, com baixa marginal de 0,03% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.729,40 pontos.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires