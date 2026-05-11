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Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, com recorde em Seul, apesar do impasse EUA-Irã

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 11.05.2026, 05:51:00 Editado em 11.05.2026, 05:58:50
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 11/05/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, com novo recorde em Seul, apesar do persistente impasse nas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã.

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O índice sul-coreano Kospi saltou 4,32% em Seul, para o patamar inédito de 7.822,24 pontos, à medida que ações de chips e de robótica avançaram em meio ao entusiasmo com a forte expansão da inteligência artificial (IA).

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve ganho marginal de 0,05% em Hong Kong, a 26.406,84 pontos, e o Taiex subiu 0,45% em Taiwan, a 41.790,06 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 1,08%, a 4.225,02 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto registrou alta de 1,62%, a 2.922,37 pontos, após dados locais de inflação e de exportações mais fortes do que o esperado.

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Na contramão, o japonês Nikkei caiu 0,47% em Tóquio, a 62.417,88 pontos, pressionado por ações de tecnologia.

As tensões entre EUA e Irã seguem no radar. O presidente americano, Donald Trump, classificou ontem como "totalmente inaceitável" a resposta do Irã a uma proposta de paz elaborada por Washington. O entrave impulsiona os preços do petróleo pela segunda sessão consecutiva.

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou o pregão em baixa: o S&P/ASX 200 recuou 0,49% em Sydney, a 8.701,80 pontos.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

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