Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, com Fed e acordo EUA-Irã no radar

Por Sergio Caldas

São Paulo, 17/06/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, com recordes no Japão e na Coreia do Sul, enquanto investidores aguardam a decisão de juros do Federal Reserve (Fed), sob a presidência de Kevin Warsh, e detalhes de um acordo provisório entre Estados Unidos e Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio.

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Liderando os ganhos, o índice sul-coreano Kospi avançou 1,58% em Seul, para o novo patamar inédito de 8.864,24 pontos, enquanto o japonês Nikkei subiu 0,72% em Tóquio, a 69.902,25 pontos, também em nível recorde.

Em outras partes da Ásia, o Taiex teve ligeiro ganho de 0,15% em Taiwan, a 45.877,39 pontos, e o Hang Seng caiu 0,74% em Hong Kong, a 24.312,16 pontos.

Na China continental, o Shanghai Composto avançou 0,40%, a 4.108,08 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,73%, a 2.838,35 pontos.

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Com o Fed amplamente esperado para manter sua taxa básica inalterada, entre 3,5% e 3,75%, os mercados financeiros devem concentrar a atenção no comunicado do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) e na divulgação do Sumário Trimestral de Projeções Econômicas, conhecido como "dot plot".

No ano passado, Warsh defendeu cortes de juros e foi escolhido para implementá-los, mas muitos dirigentes do Fed desde então passaram a pedir aumentos da taxa. Dados recentes da economia dos EUA sugerem que o emprego voltou a ganhar força e que a inflação está em alta.

Mais adiante, investidores seguem otimistas de que EUA e Irã assinem, na sexta-feira (19), um acordo de paz preliminar que reabra o Estreito de Ormuz, por onde transita cerca de 20% do petróleo e do gás natural mundiais.

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Na Oceania, a bolsa da Austrália também ficou no azul hoje, com alta de 0,54% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.966,30 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com