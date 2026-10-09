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ECONOMIA

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta com alívio no petróleo

Escrito por (via Agência Estado)
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 09/10/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, em meio ao alívio nos preços do petróleo, que voltaram a recuar após o salto da véspera.

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O índice Hang Seng liderou os ganhos ao subir 1,79% em Hong Kong, para 24.211,35 pontos, impulsionado por ações de tecnologia, incluindo as da Xiaomi (+9,7).

Na China continental, o Xangai Composto teve ligeira alta de 0,05%, para 3.813,79 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,18%, para 2.369,61 pontos. Os dados mais recentes sobre o crescimento chinês serão divulgados na próxima semana.

Já o Nikkei ficou praticamente estável em Tóquio, com perda marginal de 0,02%, a 69.030,92 pontos. Na Coreia do Sul e em Taiwan, os mercados não operaram devido a feriados.

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O petróleo voltou a cair, depois de ter saltado cerca de 4% na sessão anterior, após o presidente Donald Trump afirmar que os EUA não atacarão o Irã antes das eleições de meio de mandato de novembro. Em uma postagem feita ontem, Trump também citou "discussões produtivas" com Teerã. No fim da madrugada, o Brent recuava 1,3%, para um pouco menos de US$ 103 por barril.

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou o pregão em tom positivo, com alta de 0,64% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.716,60 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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