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Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta após recuperação da tecnologia em NY

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 05:48:00 Editado em 30.06.2026, 05:59:03
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 30/06/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, após a forte recuperação das ações de tecnologia em Nova York na sessão de ontem.

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Entre os mercados mais sensíveis ao desempenho do setor em Wall Street, o índice sul-coreano Kospi avançou 0,97% em Seul, a 8.476,48 pontos, e o japonês Nikkei subiu 0,86% em Tóquio, a 70.062,32 pontos.

Em outras praças da Ásia, o Taiex registrou forte ganho de 2,50% em Taiwan, a 46.125,91 pontos, enquanto o Hang Seng contrariou o viés positivo regional ao cair 0,63% em Hong Kong, a 22.881,02 pontos.

Na China continental, o Shanghai Composto subiu 0,50%, a 4.094,40 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,08%, a 2.840,67 pontos, após dados de atividade manufatureira melhores do que o esperado.

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Ontem, o Nasdaq - índice com forte peso de ações de tecnologia - encerrou em alta de 2%, recuperando parte das perdas de 4,60% acumuladas na semana passada.

Nos últimos meses, dúvidas sobre o retorno dos investimentos em infraestrutura de inteligência artificial e a sustentabilidade das ações ligadas ao boom da IA têm aumentado a volatilidade em Nova York e em mercados globais, inclusive na Coreia do Sul.

A Samsung Electronics e a SK Hynix anunciaram na segunda-feira planos de investir mais de US$ 500 bilhões na produção de chips e em IA. Em Seul, as ações da Samsung avançaram 3,6% hoje, e as da SK Hynix, 0,84%.

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Possíveis novas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã também ficaram no radar. O presidente americano, Donald Trump, disse que novas conversas estariam marcadas para esta terça-feira no Catar, mas Teerã nega. No fim da madrugada, as cotações do petróleo oscilavam perto da estabilidade.

Na Oceania, a bolsa da Austrália fechou em baixa: o S&P/ASX 200 recuou 0,51% em Sydney, a 8.778,70 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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