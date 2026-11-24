Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta após recondução de Huang à Nvidia
Por Sergio Caldas*
São Paulo, 24/11/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, acompanhando o rali das ações de tecnologia em Wall Street após Jensen Huang ser reconduzido ao comando da Nvidia. Taiwan liderou os ganhos, com o Taiex avançando quase 9%.
O conselho da fabricante americana de chips reconduziu Huang ao cargo ontem, menos de duas semanas após afastá-lo por questões que incluíam relações extraconjugais. A decisão veio após forte pressão do Vale do Silício, de investidores de Wall Street e da Casa Branca.
"A recondução de Huang ao cargo de CEO desencadeou uma forte onda de retomada do apetite por risco, liderada pelas ações de tecnologia", disse Vishnu Varathan, chefe de estratégia macroeconômica para a região da Ásia-Pacífico da Mizuho Securities, em Singapura. "Os mercados comemoraram o que é visto como o retorno da estabilidade ao setor de inteligência artificial. Com Jensen à frente, a Nvidia era considerada o elo essencial da indústria."
Em Taiwan, o Taiex subiu 8,99%, a 40.122,35 pontos, impulsionado por ganhos de quase 10% nas ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. e da MediaTek, ligadas ao setor de chips.
Em Seul, o Kospi avançou 6,32%, a 5.006,03 pontos. As ações da Samsung Electronics e da SK Hynix subiram 6,7%.
No Japão, o Nikkei ganhou 3,91%, a 58.644,63 pontos, na volta de um feriado. A Tokyo Electron, fabricante de equipamentos para produção de chips, subiu 7,7%, enquanto a Advantest, que produz equipamentos de teste, disparou 12,5%.
Na China continental, os índices fecharam sem direção única e com variações modestas. O Xangai Composto avançou 0,27%, a 3.548,37 pontos, enquanto o Shenzhen Composto recuou 0,22%, a 1.965,43 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,73%, a 22.219,65 pontos.
Na Oceania, o S&P/ASX 200, da bolsa australiana, subiu 1,82%, a 8.726,40 pontos.
Em Wall Street, a Nvidia (+31,5%) liderou a forte alta de segunda-feira. O S&P 500 avançou 4,7%, recuperando pouco mais da metade das perdas da semana passada. O Nasdaq Composite subiu 6,5%, e o Dow Jones Industrial Average ganhou quase 3%.
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*Com informações da Dow Jones Newswires