Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após rali em Wall Street

Sergio Caldas (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 8, após um rali em Wall Street interromper uma sequência de quatro pregões negativos.

continua após publicidade .

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 1,81%, a 3.395,00 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,44%, a 2.046,92 pontos.

Em outras partes da região asiática, o Hang Seng teve ganho de 1,24% em Hong Kong, a 20.297,03 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 0,49% em Seul, a 2.513,21 pontos, e o Taiex mostrou alta de 0,47% em Taiwan, a 15.699,57 pontos.

continua após publicidade .

O bom humor predominou na Ásia após as bolsas de Nova York subirem com vigor na sexta-feira (5), recuperando-se parcialmente de perdas acumuladas nos quatro dias anteriores. O rali veio em meio a um alívio em preocupações com o setor bancário dos EUA e em reação a números melhores do que o esperado do mercado de trabalho americano e do último balanço da Apple.

Exceção, o Nikkei caiu 0,71% em Tóquio hoje, a 28.949,88, ao retornar de três dias de feriados no Japão.

Na Oceania, a bolsa australiana também foi impulsionada por Wall Street. O S&P/ASX 200 avançou 0,78% em Sydney, a 7.276,50 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.