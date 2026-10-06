Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta após ganhos em Wall Street

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Por Sergio Caldas

São Paulo, 06/10/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, após Wall Street avançar ontem, em meio ao bom desempenho de ações de tecnologia.

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O índice japonês Nikkei subiu 1,05%, para 70.683,98 pontos, superando a marca dos 70.000 pela primeira vez desde 1º de julho. Em Tóquio, destacaram-se empresas ligadas ao boom da inteligência artificial (IA), como Advantest (+3,9%) e Fujikura (+5,2%).

Por outro lado, o sul-coreano Kospi recuou 0,89% em Seul, para 6.941,39 pontos, no retorno de um feriado. As gigantes de chips Samsung Electronics e SK Hynix caíram 1,5% e 3,7%, respectivamente.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 1% em Hong Kong, para 24.280,56 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,22% em Taiwan, para 49.822,55 pontos.

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Na China continental, não houve negócios por causa de feriado.

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram o pregão em alta generalizada, sustentadas pelo setor de tecnologia e com o Nasdaq renovando máxima histórica.

A continuidade da queda do petróleo, apesar das persistentes tensões no Oriente Médio, também favoreceu o apetite por risco na Ásia. No fim da madrugada, o Brent recuava 0,80%.

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Na Oceania, a bolsa australiana fechou no azul, com alta de 0,57% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.735,70 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com