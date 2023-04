Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após corte de oferta da Opep+

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 3, enquanto investidores digeriam uma inesperada decisão de grandes produtores de petróleo de reduzir sua oferta.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,52% em Tóquio, a 28.188,15 pontos, e o Hang Seng teve ganho marginal de 0,04% em Hong Kong, a 20.409,18 pontos, enquanto na China continental, o Xangai Composto avançou 0,72%, a 3.296,40 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu alta mais expressiva, de 1,14%, a 2.149,02 pontos. Em Taiwan, não houve negócios hoje devido a um feriado local.

Exceção na Ásia, o sul-coreano Kospi caiu 0,18% em Seul, a 2.472,34 pontos, interrompendo uma sequência de quatro pregões no azul.

No domingo, 2, países da Opep+ decidiram cortar sua produção de petróleo em mais de 1 milhão de barris por dia, a partir de maio e até o fim do ano, em um gesto que impulsionou os preços da commodity, reavivou temores sobre inflação e ampliou as chances de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) eleve juros de novo em maio.

A notícia da Opep+ deu um impulso a ações de energia em Tóquio e também da bolsa australiana, a principal da Oceania. O índice S&P/ASX 200 avançou 0,63% em Sydney, a 7.223,00 pontos, no sexto pregão consecutivo de ganhos.

Com o foco no setor petrolífero, novos dados da manufatura chinesa ficaram em segundo plano. O PMI industrial chinês medido pela S&P Global/Caixin recuou de 51,6 em fevereiro para 50 em março, sinalizando estagnação no setor manufatureiro. Divulgado na semana passada, o PMI oficial industrial da China também caiu no mês passado, mas continuou acima da barreira de 50 que indica expansão da atividade. Com informações da Dow Jones Newswires.