Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após anúncio do Fed

Sergio Caldas (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, 2, um dia após o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) elevar juros em ritmo mais moderado e avaliar que a inflação nos EUA está desacelerando.

continua após publicidade .

O índice japonês Nikkei subiu 0,20% em Tóquio, a 27.402,05 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,78% em Seul, a 2.468,88 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,14% em Taiwan, a 15.595,16 pontos.

Na China continental, os mercados ficaram praticamente inalterados: o Xangai Composto teve alta marginal de 0,02%, a 3.285,67 pontos, o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,05%, a 2.172,49 pontos.

continua após publicidade .

Já em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,52%, a 21.958,36 pontos, revertendo ganhos de mais cedo do pregão.

O apetite por risco predominou na Ásia após o Fed elevar seus juros em 25 pontos-base na quarta-feira, aliviando o ritmo de aperto monetário depois do aumento de 50 pontos-base de dezembro, como era amplamente esperado. Em coletiva de imprensa, o presidente do BC americano, Jerome Powell, disse que o "processo desinflacionário" nos EUA começou, mas alertou que mais altas de juros serão necessárias.

Nas próximas horas, espera-se que tanto o Banco da Inglaterra (BoE) quanto o Banco Central Europeu (BCE) elevem seus juros em 50 pontos-base.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no azul, com a ajuda de ações de tecnologia. O S&P/ASX 200 avançou 0,13% em Sydney, a 7.511,60 pontos, renovando máxima em nove meses. Com informações da Dow Jones Newswires.