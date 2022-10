Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, apesar de perdas em NY

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, 6, mantendo o tom positivo dos dois pregões anteriores, embora Wall Street tenha voltado para o vermelho após um rali de dois dias.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,70% em Tóquio nesta quinta, a 27.311,30 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,02% em Seul, a 2.237,86 pontos, e o Taiex apresentou ganho de 0,66% em Taiwan, a 13.892,05 pontos. Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável, com alta marginal de 0,03% do S&P/ASX 200, a 6.817,50 pontos.

Exceção, o Hang Seng caiu 0,42% em Hong Kong, a 18.012,15 pontos, pressionado por ações de tecnologia. Na China continental, os mercados estão fechados nesta semana em razão de um feriado.

O apetite por risco predominou na Ásia mesmo após as bolsas de Nova York registrarem modestas perdas na quarta-feira, interrompendo um rali de dois dias. Dados de emprego e atividade melhores do que o esperado dos EUA abafaram esperanças de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) possa moderar seu ritmo de elevação de juros. Com informações da Dow Jones Newswires.