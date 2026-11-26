Por Sergio Caldas*

São Paulo, 26/11/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, enquanto investidores deixaram de lado as novas propostas tarifárias dos EUA e Wall Street recuperou a maior parte das perdas da sessão anterior, às vésperas do feriado de Ação de Graças.

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Os EUA disseram na quarta-feira que pretendem propor novas tarifas sobre a China e dezenas de outros países. O governo Trump argumenta que essas nações prejudicam empresas americanas ao apoiar sua própria produção industrial.

As tarifas propostas não serão cumulativas às já impostas a 60 economias por preocupações relacionadas ao trabalho forçado. Será aplicada a alíquota mais alta entre as duas. As novas taxas entrariam em vigor, no mínimo, em janeiro, após um período para que os setores afetados enviem comentários.

Segundo Stephen Brown, economista-chefe para a América do Norte da Capital Economics, o anúncio das tarifas "não é tão alarmante quanto parece", já que a alíquota efetiva deve ficar ligeiramente abaixo do esperado.

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"A medida tarifária mais recente deve, portanto, ser vista mais como uma reconstrução e um endurecimento jurídico do regime tarifário de Trump do que como um novo choque do Dia da Libertação", afirmou Lloyd Chan, analista do MUFG.

Os mercados asiáticos com forte presença de empresas de tecnologia, que haviam sofrido perdas na sessão anterior, se recuperaram nesta quinta-feira. Em Taiwan, o Taiex subiu 2,50%, para 39.151,81 pontos. No Japão, o Nikkei avançou 0,86%, para 57.499,16 pontos. Já na Coreia do Sul, o Kospi ganhou 0,29%, para 4.711,21 pontos, após reduzir os ganhos registrados mais cedo, na esteira da decisão do Banco da Coreia (BoK) de elevar a taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 3,25%.

Na China continental, os mercados ficaram perto da estabilidade. O Xangai Composto subiu 0,01%, para 3.476,88 pontos, enquanto o Shenzhen Composto caiu 0,19%, para 1.893,90 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 1,19%, para 22.226,88 pontos.

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Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou o viés positivo da região, e o S&P/ASX 200 subiu 0,82%, para 8.763,80 pontos.

O sentimento dos investidores na Ásia e no Pacífico também se estabilizou após uma forte reversão das bolsas de Nova York na sessão de quarta-feira. O Nasdaq, focado em tecnologia, chegou a cair 4,6%, ficando a menos de 2 pontos porcentuais de entrar em território de mercado baixista. O índice, porém, recuperou a maior parte das perdas e fechou em queda de 0,6%. O S&P 500 recuou 0,3%, registrando sua nona queda em dez sessões, enquanto o Dow Jones Industrial Average avançou 0,3%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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*Com informações da Dow Jones Newswires