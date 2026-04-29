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Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, apesar de impasse EUA-Irã

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 06:17:00 Editado em 29.04.2026, 06:23:42
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 29/04/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, revertendo as perdas de ontem, apesar do persistente impasse nas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã, fator que segue impulsionando os preços do petróleo.

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O índice sul-coreano Kospi subiu 0,75% em Seul, a 6.690,90 pontos, novo recorde, com o bom desempenho de ações do setor de energia, enquanto o Hang Seng avançou 1,68% em Hong Kong, a 26.111,84 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve ganho de 0,71%, a 4.107,51 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto registrou alta de 1,66%, a 2.772,50 pontos.

Na contramão, o Taiex caiu 0,55% em Taiwan, a 39.303,50 pontos.

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No Japão, não houve pregão hoje devido a um feriado nacional.

O apetite por risco predominou na Ásia, embora a situação do conflito entre EUA e Irã continue indefinida, levando o petróleo a subir pelo terceiro dia seguido.

Quando os negócios nos mercados asiáticos já haviam se encerrado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na Truth Social que o Irã "não consegue se acertar" e precisa "ficar esperto logo", em meio ao impasse nas discussões para encerrar a guerra entre os dois países.

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Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, e o S&P/ASX 200 caiu 0,27% em Sydney, a 8.687,00 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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