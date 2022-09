Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, à espera de CPI nos EUA

Sergio Caldas (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 13, acompanhando mais uma rodada de ganhos em Wall Street, em meio a expectativas de que novos dados mostrem que a inflação nos EUA desacelerou em agosto, reduzindo a pressão para mais elevações de juros.

continua após publicidade .

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,25% em Tóquio hoje, a 28.614,63 pontos, enquanto o Kospi saltou 2,74% em Seul, a 2.449,54 pontos, na esteira de um feriado na Coreia do Sul, e o Taiex avançou 0,59% em Taiwan, a 14.894,41 pontos.

Também voltando de feriados, os mercados da China continental e de Hong Kong tiveram variações modestas. Principal índice chinês, o Xangai Composto teve alta marginal de 0,05%, a 3.263,80 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto se valorizou 0,33%, a 2.125,05 pontos. Na contramão, o Hang Seng caiu 0,18% em Hong Kong, a 19.326,86 pontos.

continua após publicidade .

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram os negócios em alta, ampliando ganhos da semana passada, diante de projeções de que a inflação ao consumidor (CPI) dos EUA teve nova desaceleração em agosto, após arrefecer no mês anterior. Os últimos números do CPI americano serão conhecidos na manhã desta terça.

Inflação mais amena pode ajudar o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) a evitar elevar juros a um patamar que eventualmente deflagre uma recessão nos EUA. Neste ano, o Fed já aumentou seus juros básicos em quatro ocasiões.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu Wall Street e a tendência predominante da Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 0,65% em Sydney, a 7.009,70 pontos.