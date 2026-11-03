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Bolsas da Ásia fecham em baixa; tecnologia pesa em Seul e Taiwan

Escrito por (via Agência Estado)
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Por Sergio Caldas*

São Paulo, 03/11/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira, pressionadas por ações de tecnologia, após uma nova rodada de vendas do setor em Wall Street. Os mercados da Coreia do Sul e de Taiwan, com forte peso de papéis ligados a chips, recuaram aos menores níveis em três meses.

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O índice sul-coreano Kospi caiu 3,59% em Seul, para 5.648,79 pontos. A SK Hynix, fabricante de chips de memória, cedeu 5%, enquanto a Samsung Electronics recuou 4,2%, devolvendo os ganhos do pregão anterior.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,82%, a 3.608,10 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 1,15%, a 2.073,19 pontos.

Em outras partes da Ásia, o Taiex tombou 3,59% em Taiwan, para 43.307,54 pontos. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. (TSMC) perdeu 1,5% e a Mediatek despencou 7,4%. Na contramão, o Hang Seng avançou 0,57% em Hong Kong, para 23.525,97 pontos.

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O mercado de Tóquio não operou hoje devido a um feriado nacional no Japão.

Ontem, as bolsas de Nova York fecharam sem direção única, mas o Nasdaq caiu mais de 1% em meio a preocupações renovadas com os investimentos em inteligência artificial (IA) e seus retornos.

A aversão ao risco também foi alimentada pelo petróleo, que voltou a subir após um ataque dos EUA ao Irã. No fim da madrugada, o Brent avançava 2%.

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Na Oceania, a bolsa australiana destoou do tom negativo da região asiática, e o S&P/ASX 200 avançou 0,34% em Sydney, para 8.886,80 pontos, apesar de uma nova alta de 25 pontos-base do juro básico do país, para 4,85%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Associated Press

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