Bolsas da Ásia fecham em baixa, por cautela antes de CPI dos EUA

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, 13, à medida que investidores demonstraram cautela antes de novos dados de inflação ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos, que podem levar a mais aumentos de juros agressivos nos EUA.

O índice japonês Nikkei caiu 0,60% em Tóquio, a 26.237,42 pontos, e o Hang Seng recuou 1,87% em Hong Kong, a 16.389,11 pontos, menor nível em 11 anos, enquanto o sul-coreano Kospi cedeu 1,80% em Seul, a 2.162,87 pontos, e o Taiex registrou queda ainda mais expressiva em Taiwan, de 2,07%, a 12.810,73 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto também ficou no vermelho, com baixa de 0,30%, a 3.016,36 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,25%, a 1.934,28.

O tom negativo predominou na Ásia antes da divulgação, às 9h30 de (Brasília), dos últimos números do CPI dos EUA, que devem ajudar a determinar em que ritmo o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) seguirá elevando juros.

Na quarta-feira, as bolsas de Nova York encerraram os negócios com leves perdas, após dados da inflação ao produtor (PPI) dos EUA superarem as expectativas, reforçando as chances de que o Fed aumente juros em 75 pontos-base pela quarta vez seguida, na reunião de novembro.

No fim da noite desta quinta-feira, serão publicadas atualizações do CPI e do PPI da China.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou perto da estabilidade hoje, com baixa marginal de 0,07% do S&P/ASX 200, a 6.642,60 pontos.