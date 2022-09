Bolsas da Ásia fecham em baixa pelo 4º pregão seguido, com aversão a risco

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas asiáticas fecharam em baixa generalizada nesta segunda-feira, 26, acumulando perdas pelo quarto pregão consecutivo, à medida que esforços de bancos centrais para conter o salto da inflação continuam gerando aversão a risco.

Em Tóquio, o índice acionário Nikkei caiu 2,66% hoje, a 26.431,55 pontos, depois de não operar na sexta-feira (23) devido a um feriado nacional no Japão. O sul-coreano Kospi teve queda ainda mais expressiva em Seul, de 3,02%, a 2.220,94 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 0,44% em Hong Kong, a 17.855,14 pontos, e o Taiex recuou 2,41% em Taiwan, a 13.778,19 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 1,20%, a 3.051,23 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,75%, a 1.949,00 pontos.

Na semana passada, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e uma série de outros BCs elevaram juros, em mais uma tentativa de conter a inflação, que nos últimos meses foi impulsionada em boa parte pela crise energética deflagrada pela guerra da Rússia na Ucrânia. A onda de aperto monetário reforçou temores de uma recessão global, o que tem levado investidores a evitar ativos mais arriscados, como ações.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho nesta segunda-feira, com queda de 1,60% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 6.469,40 pontos.